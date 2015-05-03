Во 2 сезоне 5 серии сериала «Страшные сказки» инспектор Раск допрашивает Итана. Отношения Виктора и Лили становятся более близкими. Сэр Малкольм попадает под чары Эвелин Пул. Она же, благодаря подарку своей дочери Гекате, делает новую куклу вуду.
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