Во 2 сезоне 5 серии сериала «Страшные сказки» инспектор Раск допрашивает Итана. Отношения Виктора и Лили становятся более близкими. Сэр Малкольм попадает под чары Эвелин Пул. Она же, благодаря подарку своей дочери Гекате, делает новую куклу вуду.