Во 2 сезоне 4 серии сериала «Страшные сказки» с помощью Лайла компания смогла расшифровать историю, записанную на языке дьявола, и понять ее влияние на Ванессу. Роман Дориана Грея и Анжелики быстро развивается. На Ванессу нападают ведьмы.
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