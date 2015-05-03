Во 2 сезоне 4 серии сериала «Страшные сказки» с помощью Лайла компания смогла расшифровать историю, записанную на языке дьявола, и понять ее влияние на Ванессу. Роман Дориана Грея и Анжелики быстро развивается. На Ванессу нападают ведьмы.