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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 2 Серия 4

Страшные сказки 2014 - 2016 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Страшные сказки»
Свежий ад
Сезон 2 / Серия 1 3 мая 2015
Язык Дьявола
Сезон 2 / Серия 2 10 мая 2015
Приходящие в ночи
Сезон 2 / Серия 3 17 мая 2015
Духи злобы поднебесной
Сезон 2 / Серия 4 24 мая 2015
Выше свода небес
Сезон 2 / Серия 5 31 мая 2015
Прекрасные ужасы
Сезон 2 / Серия 6 7 июня 2015
Маленький скорпион
Сезон 2 / Серия 7 14 июня 2015
Помни о смерти
Сезон 2 / Серия 8 21 июня 2015
И только сам ад мой враг
Сезон 2 / Серия 9 28 июня 2015
И были они врагами
Сезон 2 / Серия 10 5 июля 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Страшные сказки» с помощью Лайла компания смогла расшифровать историю, записанную на языке дьявола, и понять ее влияние на Ванессу. Роман Дориана Грея и Анжелики быстро развивается. На Ванессу нападают ведьмы.

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