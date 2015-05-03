Во 2 сезоне 10 серии сериала «Страшные сказки» Ванессу искушает дьявол, желая забрать ее душу. Призраки прошлого терзают доктора Франкенштейна и сэра Малкольма. Итан признает свои злодеяния, сдаваясь инспектору Раску в надежде на быструю смерть.
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