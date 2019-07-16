В 1 сезоне 7 серии сериала «Пандора» Джакс сталкивается со своим темным прошлым. Заручившись поддержкой Тони, девушка пытается восстановить в памяти цепочку событий. Тем временем Ксандер ищет крота, сливающего информацию вражеским структурам.
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