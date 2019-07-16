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Пандора 2019 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пандора»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 июля 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 июля 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 30 июля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 августа 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 августа 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 27 августа 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 3 сентября 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 10 сентября 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 17 сентября 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 24 сентября 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 1 октября 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 1 октября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Пандора» космическую Академию повещает ветеран войны, который рассказывает Джакс об истинной причине смерти ее родителей. Полученная информация приближает девушку к установлению личности убийц.  

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