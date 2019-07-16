В 1 сезоне 3 серии сериала «Пандора» космическую Академию повещает ветеран войны, который рассказывает Джакс об истинной причине смерти ее родителей. Полученная информация приближает девушку к установлению личности убийц.
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