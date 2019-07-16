В 1 сезоне 10 серии сериала «Пандора» Рэйлен оказывается на скамье подсудимых. Его обвиняют в саботаже на крейсере «Терешкова». Заключенный пытается убедить Джакс в собственной невиновности, но тем самым лишь усиливает подозрения.
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