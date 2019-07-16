В 1 сезоне 13 серии сериала «Пандора» Джакс вступает в неравную схватку с Тирни, чтобы помешать ее зловещим планам по захвату власти в Галактике. Под воздействием гипноза девушка оказывается в симуляции, населенной близкими ей людьми.
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