В 1 сезоне 11 серии сериала «Пандора» комическая Академия начинает подготовку к праздничному балу по случаю годовщины окончания Заторианской войны. Джакс ищет кавалера для танца, в то время как Пилар получает букет от очередного поклонника.
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