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Киноафиша Сериалы Повелитель Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Повелитель» (2022)

Актеры сериала «Повелитель» Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Фелешия Анджелл Felecia Angelle
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Momonga
Энтони Боулинг Anthony Bowling
Satomi Arai
Aaron Campbell
Jennifer Alyx
Тиа Линн Баллард Tia Lynn Ballard
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд Colleen Clinkenbeard
Р. Брюс Эллиотт R. Bruce Elliott
Marisa Duran
Крис Герерро
Крис Герерро Chris Guerrero
Momonga
Сигэру Тиба Shigeru Chiba
Sebas Tian Брин Априлл
Брин Априлл Bryn Apprill
Jacob Eiseman
Akinori Egoshi
Kôji Fujiyoshi
Брюс Кэри
Брюс Кэри Bruce Carey
Джордан Дэш Крус Jordan Dash Cruz
Крис Герерро
Крис Герерро Chris Guerrero
Синъя Фукумацу
Синъя Фукумацу Shin'ya Fukumatsu
Билл Батс Bill Butts
Джилл Харрис Jill Harris
Крис Джордж
Крис Джордж Cris George
Юми Хара Yumi Hara
Albedo
Kristian Eros
Юмири Ханамори
Юмири Ханамори Yumiri Hanamori
Bradley Gareth
Кана Итиносэ Kana Ichinose
Юя Хиросэ Yuya Hirose
Кодзи Исии Kôji Ishii
Тядо Хории Chado Horii
Масааки Ихара Masaaki Ihara
Emiri Katō
Дзюн Касама
Дзюн Касама Jun Kasama
Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Demiurge Такая Хаси
Такая Хаси Takaya Hashi
Бретань Лауда Brittany Lauda
Мицуаки Канука Mitsuaki Kanuka
Сюн Хориэ Shun Horie
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