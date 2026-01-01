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Актёры 4 сезона сериала «Повелитель» (2022)
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Актеры сериала «Повелитель»
Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Фелешия Анджелл
Felecia Angelle
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Momonga
Энтони Боулинг
Anthony Bowling
Satomi Arai
Aaron Campbell
Jennifer Alyx
Тиа Линн Баллард
Tia Lynn Ballard
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Р. Брюс Эллиотт
R. Bruce Elliott
Marisa Duran
Крис Герерро
Chris Guerrero
Momonga
Сигэру Тиба
Shigeru Chiba
Sebas Tian
Брин Априлл
Bryn Apprill
Jacob Eiseman
Akinori Egoshi
Kôji Fujiyoshi
Брюс Кэри
Bruce Carey
Джордан Дэш Крус
Jordan Dash Cruz
Крис Герерро
Chris Guerrero
Синъя Фукумацу
Shin'ya Fukumatsu
Билл Батс
Bill Butts
Джилл Харрис
Jill Harris
Крис Джордж
Cris George
Юми Хара
Yumi Hara
Albedo
Kristian Eros
Юмири Ханамори
Yumiri Hanamori
Bradley Gareth
Кана Итиносэ
Kana Ichinose
Юя Хиросэ
Yuya Hirose
Кодзи Исии
Kôji Ishii
Тядо Хории
Chado Horii
Масааки Ихара
Masaaki Ihara
Emiri Katō
Дзюн Касама
Jun Kasama
Масаюки Като
Masayuki Katō
Demiurge
Такая Хаси
Takaya Hashi
Бретань Лауда
Brittany Lauda
Мицуаки Канука
Mitsuaki Kanuka
Сюн Хориэ
Shun Horie
Хината Минами
Hinata Minami
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