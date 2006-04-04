В 1 сезоне 8 серии сериала «Хост-клуб Оранской школы» компания отправляется на море, чтобы отдохнуть на закрытом пляже в Окинаве. Но на выезде ребята с подачи заместителя вынуждены заниматься обслуживанием клиентов, чтобы отработать приглашение.
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