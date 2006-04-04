В 1 сезоне 25 серии сериала «Хост-клуб Оранской школы» ребята принимают участие в 43-м школьном фестивале. В честь вступительной церемонии кружок проводит день открытых дверей. Теперь его могут посетить все желающие, от родственников до учителей.
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