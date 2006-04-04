В 1 сезоне 16 серии сериала «Хост-клуб Оранской школы» в пансионе Мисудзу Харухи встречает своего друга, Араи-куна. Парни ревнуют девушку к ее бывшему однокласснику. В итоге это приводит к тому, что ученица отправляется на первое свидание с Хикару.