В 1 сезоне 16 серии сериала «Хост-клуб Оранской школы» в пансионе Мисудзу Харухи встречает своего друга, Араи-куна. Парни ревнуют девушку к ее бывшему однокласснику. В итоге это приводит к тому, что ученица отправляется на первое свидание с Хикару.
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