В 1 сезоне 22 серии сериала «Хост-клуб Оранской школы» Такаши находит Рицу, наследника самой известной группировки якудза в городе, и просит быть его наставником. У Касаноды проблемы в общении с людьми из-за его устрашающей внешности и семьи.
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