В 1 сезоне сериала «Отпуск» действие разворачивается вокруг двух российских семей — южан и северян. Семья северян во главе с Севой отправляется на отдых в Геленджик и поселяется в гестхаусе южан. По мере развития сюжета становится понятно, что старший сын северян Саша тайно влюблен в дочь южан Люсю, однако девушка не готова ответить ему взаимностью. Она уже встречается с другим парнем. Лариса, мать Саши, навсегда разочаровалась в супруге и хочет развестись. У Севы есть буквально пара месяцев до конца лета, чтобы спасти свои отношения с законной женой. В семье южан свои проблемы: Борис переживает, что его молодая супруга Мадина может вернуться к своему бывшему – олигарху...