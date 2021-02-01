Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Отпуск 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отпуск
Киноафиша Сериалы Отпуск Сезоны Сезон 1

Отпуск 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 19
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отпуск»

В 1 сезоне сериала «Отпуск» действие разворачивается вокруг двух российских семей — южан и северян. Семья северян во главе с Севой отправляется на отдых в Геленджик и поселяется в гестхаусе южан. По мере развития сюжета становится понятно, что старший сын северян Саша тайно влюблен в дочь южан Люсю, однако девушка не готова ответить ему взаимностью. Она уже встречается с другим парнем. Лариса, мать Саши, навсегда разочаровалась в супруге и хочет развестись. У Севы есть буквально пара месяцев до конца лета, чтобы спасти свои отношения с законной женой. В семье южан свои проблемы: Борис переживает, что его молодая супруга Мадина может вернуться к своему бывшему – олигарху...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Отпуск График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 февраля 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 февраля 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 февраля 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
1 марта 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
2 марта 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 марта 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
4 марта 2021
График выхода всех сериалов
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше