Во 2 сезоне сериала «Отпуск» продолжается история об отдыхе на русском юге. Жители северных краев через год вновь отправляются в отпуск, но на этот раз планируют заселиться уже не в гестхаус Бори. Теперь Беляевы отдыхают в новом составе: Лариса едет в отпуск со своим новым кавалером Толиком, а Сева приобретает яхту и пытается ужиться со своей супругой. Тем временем Боря, кроме отсутствия постояльцев, пытается уладить кучу житейских проблем, например установить контакт с неожиданно появившимся родственником и устроить шикарное свадебное торжество в Геленджике. Это нелегко, когда у тебя в конкурентах – сам богатей Таймураз...