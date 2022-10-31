Меню
Отпуск 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Отпуск
Отпуск 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отпуск»

Во 2 сезоне сериала «Отпуск» продолжается история об отдыхе на русском юге. Жители северных краев через год вновь отправляются в отпуск, но на этот раз планируют заселиться уже не в гестхаус Бори. Теперь Беляевы отдыхают в новом составе: Лариса едет в отпуск со своим новым кавалером Толиком, а Сева приобретает яхту и пытается ужиться со своей супругой. Тем временем Боря, кроме отсутствия постояльцев, пытается уладить кучу житейских проблем, например установить контакт с неожиданно появившимся родственником и устроить шикарное свадебное торжество в Геленджике. Это нелегко, когда у тебя в конкурентах – сам богатей Таймураз...

6.1 IMDb
Список серий сериала Отпуск График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
31 октября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
31 октября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
2 ноября 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
3 ноября 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
9 ноября 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
14 ноября 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
15 ноября 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
16 ноября 2022
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
17 ноября 2022
Серия 33
Сезон 2 Серия 14
21 ноября 2022
Серия 34
Сезон 2 Серия 15
22 ноября 2022
Серия 35
Сезон 2 Серия 16
23 ноября 2022
Серия 36
Сезон 2 Серия 17
24 ноября 2022
Серия 37
Сезон 2 Серия 18
28 ноября 2022
Серия 38
Сезон 2 Серия 19
29 ноября 2022
Серия 39
Сезон 2 Серия 20
30 ноября 2022
