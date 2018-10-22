В 1 сезоне 13 серии сериала «Отдай мою мечту» Геннадию удается скрыться. Одновременно София чувствует себя гораздо лучше. Вика полна планов и энергично работает над продвижением своего ателье. Константин хочет предложить ей руку и сердце.
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