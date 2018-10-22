В 1 сезоне 16 серии сериала «Отдай мою мечту» Геннадий, наконец, должен взять на себя ответственность за свои преступления. Виктория и Олег тем временем пытаются строить свое общее будущее. Впереди их ожидает много работы и семейных хлопот.