В 1 сезоне 11 серии сериала «Отдай мою мечту» Геннадий получает волчий билет в модном доме и хочет отомстить за унижение. Олег делает выбор между беременной Верой и Викторией. В результате Константин пытается поддержать убитую горем Вику.
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