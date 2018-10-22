В 1 сезоне 8 серии сериала «Отдай мою мечту» у Виктории начинается роман с Олегом, и это сильно не нравится Косте. В результате главная героиня понимает, что она совсем запуталась. Тем временем вдова Зборовского-старшего идет в наступление.