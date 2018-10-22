В 1 сезоне 12 серии сериала «Отдай мою мечту» наступает очередь Софии отправиться в больницу: она узнала плохие новости о своем модном доме. Геннадий подается в бега. Олег страдает из-за последствий сделанного выбора, однако Вера надеется на лучшее.
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