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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 4 Серия 4

Темное дитя 2013 - 2017 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Темное дитя»
Крах природы
Сезон 4 / Серия 1 14 апреля 2016
Трансгрессивное пересечение границы
Сезон 4 / Серия 2 21 апреля 2016
Рана развития
Сезон 4 / Серия 3 28 апреля 2016
От инстинкта до рационального контроля
Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2016
Сырой человеческий материал
Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2016
Скандал альтруизма
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2016
Антисоциализм секса
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2016
Перепроектировка природных объектов
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2016
Смягчение соревнования
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2016
От танцующих мышей до психопатов
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2016
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Темное дитя» Козима внимательно изучает тело врага, а двое других героев изображают из себя пару, чтобы узнать как можно больше о клинике репродуктивной медицины. Сара обнаруживает, что у МК есть свои собственные планы.

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