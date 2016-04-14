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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 4 Серия 6

Темное дитя 2013 - 2017 6 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Темное дитя»
Крах природы
Сезон 4 / Серия 1 14 апреля 2016
Трансгрессивное пересечение границы
Сезон 4 / Серия 2 21 апреля 2016
Рана развития
Сезон 4 / Серия 3 28 апреля 2016
От инстинкта до рационального контроля
Сезон 4 / Серия 4 5 мая 2016
Сырой человеческий материал
Сезон 4 / Серия 5 12 мая 2016
Скандал альтруизма
Сезон 4 / Серия 6 19 мая 2016
Антисоциализм секса
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2016
Перепроектировка природных объектов
Сезон 4 / Серия 8 2 июня 2016
Смягчение соревнования
Сезон 4 / Серия 9 9 июня 2016
От танцующих мышей до психопатов
Сезон 4 / Серия 10 16 июня 2016
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Темное дитя» главная героиня и ее сестра Козима решают с согласия Кендалла заключить соглашение со Сьюзен Дункан, о котором они не сообщат миссис С. По ходу развития событий сестры понимают, что их план требует доработки.

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