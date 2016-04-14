В 4 сезоне 5 серии сериала «Темное дитя» рискованное прикрытие в Брайтборне преподносит несколько больших сюрпризов для главных героев. Сильнейшее напряжение в отношениях между Сарой и Феликсом растет, когда она решает проверить Адель.
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