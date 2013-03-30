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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 1 Серия 6

Темное дитя 2013 - 2017 6 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Темное дитя»
Естественный отбор
Сезон 1 / Серия 1 30 марта 2013
Инстинкт
Сезон 1 / Серия 2 6 апреля 2013
Вариации в природе
Сезон 1 / Серия 3 13 апреля 2013
Последствия изменённых условий
Сезон 1 / Серия 4 20 апреля 2013
Условия существования
Сезон 1 / Серия 5 27 апреля 2013
Вариации при доместикации
Сезон 1 / Серия 6 4 мая 2013
Части, необыкновенно развитые
Сезон 1 / Серия 7 11 мая 2013
Густо заросший берег
Сезон 1 / Серия 8 18 мая 2013
Бессознательный отбор
Сезон 1 / Серия 9 25 мая 2013
Бесконечное число самых прекрасных форм
Сезон 1 / Серия 10 1 июня 2013
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Темное дитя» поиск ответов откладывается из-за поездки в ​​пригород. Действия Элисон неожиданно подвергают опасности всех сестер. Миры всех трех девушек опасно сталкиваются, Сара должна решить, кому доверить свой секрет.

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