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Киноафиша Сериалы Темное дитя Сезоны Сезон 1 Серия 2

Темное дитя 2013 - 2017 2 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Темное дитя»
Естественный отбор
Сезон 1 / Серия 1 30 марта 2013
Инстинкт
Сезон 1 / Серия 2 6 апреля 2013
Вариации в природе
Сезон 1 / Серия 3 13 апреля 2013
Последствия изменённых условий
Сезон 1 / Серия 4 20 апреля 2013
Условия существования
Сезон 1 / Серия 5 27 апреля 2013
Вариации при доместикации
Сезон 1 / Серия 6 4 мая 2013
Части, необыкновенно развитые
Сезон 1 / Серия 7 11 мая 2013
Густо заросший берег
Сезон 1 / Серия 8 18 мая 2013
Бессознательный отбор
Сезон 1 / Серия 9 25 мая 2013
Бесконечное число самых прекрасных форм
Сезон 1 / Серия 10 1 июня 2013
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Темное дитя» главная героиня продолжает изучать тайную жизнь, которую вела погибшая Бет. Арт не хочет отдавать ей деньги, требуя, чтобы Сара отправилась на слушания. Однако девушке не очень нравятся его условия...

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