В 1 сезоне 5 серии сериала «Темное дитя» главная героиня и ее сестра-клон Элисон считают, что их возлюбленные на самом деле следят за ними. По ходу развития событий Вик узнает о том, что Сара на самом деле жива. Но как он поступит в этой ситуации?
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