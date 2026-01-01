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Актёры 3 сезона сериала «Ванпанчмен» (2025)
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Актеры сериала «Ванпанчмен»
Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Saitama
Аяка Асаи
Ayaka Asai
Ryosuke Asano
Jonathon Ha
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Genos
Хината Минами
Hinata Minami
Юки Кадзи
Yûki Kaji
Кадзума Хориэ
Kazuma Horie
Хикару Мидорикава
Hikaru Midorikawa
Юки Исикари
Yuki Ishikari
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Сёя Исигэ
Shoya Ishige
Рэйдзи Кавасима
Reiji Kawashima
Даики Хамано
Daiki Hamano
Сатоси Иномата
Satoshi Inomata
Kazuki Kyan
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Pig God
Сёта Хаяма
Shota Hayama
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Ясухиро Мамия
Yasuhiro Mamiya
Рёта Ивасаки
Ryota Iwasaki
Рюити Кидзима
Ryûichi Kijima
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Yôhei Matsuoka
Томохиро Оно
Tomohiro Ono
Масааки Мидзунака
Masaaki Mizunaka
Хироки Ясумото
Hiroki Yasumoto
King
Синъя Такахаси
Shinya Takahashi
Таиси Мурата
Taishi Murata
Коити Сома
Koichi Soma
Аои Юки
Aoi Yûki
Tatsumaki
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Кацунори Окаи
Katsunori Okai
Такуя Накасима
Takuya Nakashima
Анна Нагасе
Anna Nagase
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