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Киноафиша Сериалы Ванпанчмен Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Ванпанчмен» (2025)

Актеры сериала «Ванпанчмен» Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Saitama
Аяка Асаи Ayaka Asai
Ryosuke Asano
Jonathon Ha
Каито Исикава
Каито Исикава Kaito Ishikawa
Genos
Хината Минами Hinata Minami
Юки Кадзи
Юки Кадзи Yûki Kaji
Кадзума Хориэ Kazuma Horie
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава Hikaru Midorikawa
Юки Исикари Yuki Ishikari
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Сёя Исигэ Shoya Ishige
Рэйдзи Кавасима Reiji Kawashima
Даики Хамано Daiki Hamano
Сатоси Иномата Satoshi Inomata
Kazuki Kyan
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Pig God
Сёта Хаяма Shota Hayama
Мамору Мияно
Мамору Мияно Mamoru Miyano
Ясухиро Мамия Yasuhiro Mamiya
Рёта Ивасаки Ryota Iwasaki
Рюити Кидзима
Рюити Кидзима Ryûichi Kijima
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Yôhei Matsuoka
Томохиро Оно Tomohiro Ono
Масааки Мидзунака Masaaki Mizunaka
Хироки Ясумото
Хироки Ясумото Hiroki Yasumoto
King
Синъя Такахаси Shinya Takahashi
Таиси Мурата Taishi Murata
Коити Сома Koichi Soma
Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Tatsumaki Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Кацунори Окаи Katsunori Okai
Такуя Накасима Takuya Nakashima
Анна Нагасе Anna Nagase
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