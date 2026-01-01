Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масааки Мидзунака
Masaaki Mizunaka
Киноафиша
Персоны
Масааки Мидзунака
Масааки Мидзунака
Masaaki Mizunaka
Дата рождения
20 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Токийские мстители
(2021)
7.3
Герой-рационал перестраивает королевство
(2021)
7.2
Ворона императорского гарема
(2022)
Фильмография Масааки Мидзунака
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2018
Все
8
Сериалы
8
Актер
8
Придворный маг, пользовавшийся лишь магией поддержки, потому что его союзники слишком слабы, решил стать сильнейшим после изгнания
аниме , фэнтези
2025, Япония
Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью
приключения, аниме , фэнтези
2025, Япония
7.2
Сказка о сахарном яблоке
аниме , фэнтези
2023, Япония
5.7
Восхождение чародея
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.2
Ворона императорского гарема
драма, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.8
Токийские мстители
драма, боевик, аниме , фантастика
2021, Япония
7.3
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
6.6
Повелитель тьмы: Другая история мира
комедия, аниме , фэнтези
2018, Япония
