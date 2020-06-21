Во 2 сезоне 9 серии сериала «Страна Рождества» подруги отправляются в самую глубину зла. Смогут ли они вернуться живыми из выдуманной страны Мэнкса? Сам Чарли в это время пытается побороть свои самые большие страхи. А его дочь Милли делает выбор.