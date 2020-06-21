Во 2 сезоне 3 серии сериала «Страна Рождества» Вик, забыв обо всем, отправляется в Харвенхилл. В ее отсутствие маленький Уэйн оказывается перед лицом серьезной опасности. Мэнкс встречается со старым приятелем, а его дочь Милли находит странный дом.