Во 2 сезоне 8 серии сериала «Страна Рождества» главная героиня и ее отец отправляются на свалку с помощью короткого пути. Бинг использует свои знания, чтобы вымолить прощение. Вик вместе с Лу и Мэгги осуществляет план, направленный против Мэнкса...
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