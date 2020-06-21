Во 2 сезоне 8 серии сериала «Страна Рождества» главная героиня и ее отец отправляются на свалку с помощью короткого пути. Бинг использует свои знания, чтобы вымолить прощение. Вик вместе с Лу и Мэгги осуществляет план, направленный против Мэнкса...