Во 2 сезоне 1 серии сериала «Страна Рождества» повзрослевшая Вик, которая успела стать матерью маленького Уэйна, узнает по телевизору, что Мэнкс наконец-то умер. Но ей нужно убедиться во всем самостоятельно. Бинг находит автомобиль своего хозяина.
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