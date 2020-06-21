Во 2 сезоне 1 серии сериала «Страна Рождества» повзрослевшая Вик, которая успела стать матерью маленького Уэйна, узнает по телевизору, что Мэнкс наконец-то умер. Но ей нужно убедиться во всем самостоятельно. Бинг находит автомобиль своего хозяина.