Во 2 сезоне 5 серии сериала «Страна Рождества» Вик вынуждена вернуться в старый дом Мэнкса, понимая, что ничего хорошего ее там точно не ждет. Чарли и его старый знакомый объединяются, чтобы выполнить важный и загадочный ритуал.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Авторизация по e-mail