Во 2 сезоне 5 серии сериала «Страна Рождества» Вик вынуждена вернуться в старый дом Мэнкса, понимая, что ничего хорошего ее там точно не ждет. Чарли и его старый знакомый объединяются, чтобы выполнить важный и загадочный ритуал.