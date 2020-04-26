В 1 сезоне 10 серии сериала «Нормальные люди» Коннелл винит себя в самоубийстве друга и впадает в депрессию. На похоронах парень встречает Марианну, и воспоминания воскресают в памяти с новой силой, отчего ему становится еще хуже.
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