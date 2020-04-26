В 1 сезоне 4 серии сериала «Нормальные люди» Коннелл поступает в университет в другом городе и остается совсем один. Новая взрослая жизнь сильно отличается от школьной: ему сложно влиться в коллектив и найти друзей.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail