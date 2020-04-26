В 1 сезоне 9 серии сериала «Нормальные люди» Марианна переезжает учиться в Швецию. Из-за сильных душевных переживаний она вступает в садистские отношения, где начинает терять себя. В то время Коннелл встречается с хорошей и доброй девушкой.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail