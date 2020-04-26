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Киноафиша Сериалы Нормальные люди Сезоны Сезон 1 Серия 7

Нормальные люди 2020 7 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 26 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 26 апреля 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 26 апреля 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 26 апреля 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 26 апреля 2020
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 26 апреля 2020
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 26 апреля 2020
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 26 апреля 2020
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 26 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Нормальные люди» денежные трудности вынуждают главного героя вернуться в родной город. Из-за вечных недомолвок Коннелл и Марианна расстаются. Молодой человек очень тяжело справляется с разрывом и погружается в депрессию.

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