В 1 сезоне 7 серии сериала «Нормальные люди» денежные трудности вынуждают главного героя вернуться в родной город. Из-за вечных недомолвок Коннелл и Марианна расстаются. Молодой человек очень тяжело справляется с разрывом и погружается в депрессию.
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