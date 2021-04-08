Меню
Ничего не происходит 2017 - 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Ничего не происходит
Ничего не происходит Сезон 4

No Activity 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ничего не происходит»

В 4 сезоне сериала «Ничего не происходит» продолжается история о двоих полицейских, которые только и делают, что сидят в своем автомобиле, которая часы в ожидании, когда случился что-нибудь поистине стоящее. Они наблюдают за потенциальными преступниками, чтобы поймать их с поличным. Долгие часы сидения в засаде прерываются только на дружеские подтрунивания, чашку кофе или массаж головы — и все это не выходя из полицейской машины. Иногда они связываются со своими коллегами из отделения, которые, как правило, пребывают после этого в легком недоумении. А еще главные герои обожают вступать в спор с диспетчерами по рации. 

0.0
6.8 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Это не культ! It’s Not a Cult!
Сезон 4 Серия 1
8 апреля 2021
Брат Эдуардо Brother Eduardo
Сезон 4 Серия 2
15 апреля 2021
Магнолия Magnolia
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2021
Чай для двоих! Двое к чаю Tea for Two! Two for Tea
Сезон 4 Серия 4
29 апреля 2021
Не другой Вако! Not Another Waco!
Сезон 4 Серия 5
6 мая 2021
Консультант по выходу Exit Counselor
Сезон 4 Серия 6
13 мая 2021
40 дней и 40 ночей 40 Days & 40 Nights
Сезон 4 Серия 7
20 мая 2021
Преломление хлеба Breaking Bread
Сезон 4 Серия 8
27 мая 2021
