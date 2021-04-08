В 4 сезоне сериала «Ничего не происходит» продолжается история о двоих полицейских, которые только и делают, что сидят в своем автомобиле, которая часы в ожидании, когда случился что-нибудь поистине стоящее. Они наблюдают за потенциальными преступниками, чтобы поймать их с поличным. Долгие часы сидения в засаде прерываются только на дружеские подтрунивания, чашку кофе или массаж головы — и все это не выходя из полицейской машины. Иногда они связываются со своими коллегами из отделения, которые, как правило, пребывают после этого в легком недоумении. А еще главные герои обожают вступать в спор с диспетчерами по рации.