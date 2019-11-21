В 3 сезоне сериала «Ничего не происходит» Каллен и Толбек снова ведут расследования и частенько сидят вместе в засаде. На этот раз они наблюдают за девушками, которые занимаются оказанием платных услуг сексуального характера. Затем Каллен должен помочь офицеру Чарльзу Броку экстрадировать важного свидетеля в расследовании дела о наркокартеле Лас-Ормигас. На высоте 30 000 футов начинается настоящий кошмар. Клинт пытается внедрить в отделение инновационные технологии, но не все восторженно реагируют на эту затею. Тем временем Шеф и Гэри сидят в гостиничном номере, ожидая свою цель и пытаясь хоть как-то скоротать время...