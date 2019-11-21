Меню
Ничего не происходит 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ничего не происходит
Киноафиша Сериалы Ничего не происходит Сезоны Сезон 3

No Activity 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ничего не происходит»

В 3 сезоне сериала «Ничего не происходит» Каллен и Толбек снова ведут расследования и частенько сидят вместе в засаде. На этот раз они наблюдают за девушками, которые занимаются оказанием платных услуг сексуального характера. Затем Каллен должен помочь офицеру Чарльзу Броку экстрадировать важного свидетеля в расследовании дела о наркокартеле Лас-Ормигас. На высоте 30 000 футов начинается настоящий кошмар. Клинт пытается внедрить в отделение инновационные технологии, но не все восторженно реагируют на эту затею. Тем временем Шеф и Гэри сидят в гостиничном номере, ожидая свою цель и пытаясь хоть как-то скоротать время... 

Список серий сериала Ничего не происходит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Изо всех сил Tooth and Nail
Сезон 3 Серия 1
21 ноября 2019
Рейс JA761 Flight JA761
Сезон 3 Серия 2
21 ноября 2019
В Уичито нет океана There's No Ocean in Wichita
Сезон 3 Серия 3
21 ноября 2019
Дурные вести Death Knock
Сезон 3 Серия 4
21 ноября 2019
Прощальная вечеринка Лиона Leon's Retirement Party
Сезон 3 Серия 5
21 ноября 2019
Каспрович против Халдемана Kasprowicz v. Haldeman
Сезон 3 Серия 6
21 ноября 2019
Глупыш Googy
Сезон 3 Серия 7
21 ноября 2019
Ой, извините Oops Sorry
Сезон 3 Серия 8
21 ноября 2019
