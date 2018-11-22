Во 2 сезоне сериала «Ничего не происходит» детективы Каллен и Толбек шокированы, выяснив, что их напарник в полицейском управлении Сан-Диего впал в немилость. И у Марко, и у его нового соучастника преступления Фрэнки есть тайна. Марко срочно должен найти решение, пока не стало слишком поздно. Тем временем возлюбленная Каллена Фатима становится жертвой вымогательства. Она вынуждена пройти проверку на свою чувствительность. А сценарий мечты для Каллена и Толбека превращается в настоящий кошмар. Дженис обвиняет Фатиму в финансовых проблемах. У Толбека появляется неожиданный поклонник.