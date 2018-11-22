«Цель на три часа» — за эту фразу Артемий Лебедев уничтожил фильм, который критики считали лучшим из военных

Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход

Ксавье пропал из 2 сезона «Уэнсдэй» не просто так: громкий скандал замять не вышло

8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу

Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные

Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько

Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала

Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами