Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ничего не происходит 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ничего не происходит
Киноафиша Сериалы Ничего не происходит Сезоны Сезон 2

No Activity 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ничего не происходит»

Во 2 сезоне сериала «Ничего не происходит» детективы Каллен и Толбек шокированы, выяснив, что их напарник в полицейском управлении Сан-Диего впал в немилость. И у Марко, и у его нового соучастника преступления Фрэнки есть тайна. Марко срочно должен найти решение, пока не стало слишком поздно. Тем временем возлюбленная Каллена Фатима становится жертвой вымогательства. Она вынуждена пройти проверку на свою чувствительность. А сценарий мечты для Каллена и Толбека превращается в настоящий кошмар. Дженис обвиняет Фатиму в финансовых проблемах. У Толбека появляется неожиданный поклонник. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ничего не происходит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Здоровяк простудился Big Boy Has the Flu
Сезон 2 Серия 1
22 ноября 2018
Актриса The Actress
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2018
Честность и действие Honesty & Action
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2018
Утиное яйцо The Duck Egg
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2018
Хороший коп, Толбек-коп Good Cop, Tolbeck Cop
Сезон 2 Серия 5
22 ноября 2018
Мистер Икс Mr. X
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 2018
В осадном положении By the Siege Side
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2018
Операция Мясная кукла Operation Meat Puppet
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2018
График выхода всех сериалов
«Цель на три часа» — за эту фразу Артемий Лебедев уничтожил фильм, который критики считали лучшим из военных
Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход
Ксавье пропал из 2 сезона «Уэнсдэй» не просто так: громкий скандал замять не вышло
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше