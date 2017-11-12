Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ничего не происходит 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ничего не происходит
Киноафиша Сериалы Ничего не происходит Сезоны Сезон 1

No Activity 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ничего не происходит»

В 1 сезоне сериала «Ничего не происходит» ночью во время слежки детективы Каллен и Толбек ждут наркоторговцев из мексиканского картеля. Желая скоротать долгие часы в автомобиле, они говорят о жизни. Порой к их беседе присоединяются диспетчеры, и начинаются разгоряченные споры. Затем детектив Толбек попадает в перестрелку, после которой нервно ждет прибытия следователя Леона Фордхэма, который занимается внутренними расследованиями. После этого его вместе с напарником Калленом назначают вести наблюдение за складом в районе Отай-Меса. Каллен и Фатима вспоминают первое свидание. При этом у них совершенно разные версии событий... 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ничего не происходит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ночь 35 Night 35
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2017
Глубоководная рыбалка Deep Sea Fishing
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2017
Вырыть яму Dig a Hole
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2017
Метрическая система The Metric System
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2017
Золотая эра тоннелей Golden Age of Tunnels
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2017
Ворона The Crow
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2017
Команда Койот Team Coyote
Сезон 1 Серия 7
24 декабря 2017
Облава The Raid
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2017
График выхода всех сериалов
«Мне было стыдно»: почему Анатолий Васильев ушел из «Сватов» — виноватых много
Во 2 сезоне «Уэнсдэй» обнаружили «русский след»: на Netflix это было понятно даже без субтитров
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше