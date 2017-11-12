В 1 сезоне сериала «Ничего не происходит» ночью во время слежки детективы Каллен и Толбек ждут наркоторговцев из мексиканского картеля. Желая скоротать долгие часы в автомобиле, они говорят о жизни. Порой к их беседе присоединяются диспетчеры, и начинаются разгоряченные споры. Затем детектив Толбек попадает в перестрелку, после которой нервно ждет прибытия следователя Леона Фордхэма, который занимается внутренними расследованиями. После этого его вместе с напарником Калленом назначают вести наблюдение за складом в районе Отай-Меса. Каллен и Фатима вспоминают первое свидание. При этом у них совершенно разные версии событий...