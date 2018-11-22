Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход

Пока толкинисты проклинают «Кольца власти», пересматриваю сериал в третий раз: и вот причины, по которым он круче «Властелина колец»

Серия идет 5 минут, но дети смотрят этот мультик по 2 часа: выбран самый популярный хит — в топе Коржик

8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько

Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает