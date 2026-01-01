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Киноафиша Сериалы Нэнси Дрю Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Нэнси Дрю» (2021)

Актеры сериала «Нэнси Дрю» Вся информация о сериале
Кеннеди МакМанн
Кеннеди МакМанн Kennedy McMann
Nancy Drew Леа Льюис
Леа Льюис Leah Lewis
Мэддисон Джайзани
Мэддисон Джайзани Maddison Jaizani
Bess Marvin Тунджи Касим
Тунджи Касим Tunji Kasim
Алекс Саксон
Алекс Саксон Alex Saxon
Ace Райли Смит
Райли Смит Riley Smith
Ryan Hudson Скотт Вульф
Скотт Вульф Scott Wolf
Carson Drew
Кармен Мур Carmen Moore
Кэти Финдлей
Кэти Финдлей Katie Findlay
Аадила Досани Aadila Dosani
Питер Синкода
Питер Синкода Peter Shinkoda
Тиан Ричардс Tian Richards
Райан-Джеймс Хатанака Ryan-James Hatanaka
Эндрю Эйрли Andrew Airlie
Джерил Прескотт Jeryl Prescott
Терил Ротери Teryl Rothery
Кетт Тертон
Кетт Тертон Kett Turton
Дэвид Кабитт David Cubitt
Аня Савчич Anja Savcic
ЛеВар Бёртон
ЛеВар Бёртон LeVar Burton
Пранит Акилла Praneet Akilla
Люк Бейнс Luke Baines
Энтони Натали Anthony Natale
Джудит Макси Judith Maxie
Стив Бачич
Стив Бачич Steve Bacic
Элисон Торнтон Alison Thornton
Рукия Бернард Rukiya Bernard
Шэннон Кук-Чун
Шэннон Кук-Чун Shannon Kook-Chun
Эрин Карплак
Эрин Карплак Erin Karpluk
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