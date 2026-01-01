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Актёры 2 сезона сериала «Нэнси Дрю» (2021)
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Актеры сериала «Нэнси Дрю»
Вся информация о сериале
Кеннеди МакМанн
Kennedy McMann
Nancy Drew
Леа Льюис
Leah Lewis
Мэддисон Джайзани
Maddison Jaizani
Bess Marvin
Тунджи Касим
Tunji Kasim
Алекс Саксон
Alex Saxon
Ace
Райли Смит
Riley Smith
Ryan Hudson
Скотт Вульф
Scott Wolf
Carson Drew
Кармен Мур
Carmen Moore
Кэти Финдлей
Katie Findlay
Аадила Досани
Aadila Dosani
Питер Синкода
Peter Shinkoda
Тиан Ричардс
Tian Richards
Райан-Джеймс Хатанака
Ryan-James Hatanaka
Эндрю Эйрли
Andrew Airlie
Джерил Прескотт
Jeryl Prescott
Терил Ротери
Teryl Rothery
Кетт Тертон
Kett Turton
Дэвид Кабитт
David Cubitt
Аня Савчич
Anja Savcic
ЛеВар Бёртон
LeVar Burton
Пранит Акилла
Praneet Akilla
Люк Бейнс
Luke Baines
Энтони Натали
Anthony Natale
Джудит Макси
Judith Maxie
Стив Бачич
Steve Bacic
Элисон Торнтон
Alison Thornton
Рукия Бернард
Rukiya Bernard
Шэннон Кук-Чун
Shannon Kook-Chun
Эрин Карплак
Erin Karpluk
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