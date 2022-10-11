Меню
Мистический квест: Пир ворона
Новости
Вышел трейлер третьего сезона комедийного сериала «Мистический квест»
В новых эпизодах у персонажей будет много бытовых сложностей и встреча с Джо Манганьелло.
Написать
11 октября 2022 16:58
Apple TV+ продлил комедийный сериал «Мистический квест» еще на два сезона
Приключения разработчиков популярной видеоигры продолжаются.
Написать
22 октября 2021 12:40
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Главная премьера – это, конечно же, 2 сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», но пока ТНТ держит в тайне точную дату, расскажем о еще нескольких важных возвращениях сериалов с новыми сезонами.
Написать
3 мая 2021 14:55
