Во 2 сезоне 9 серии сериала «Мистер Пиклз» юный Томми продолжает искать способы для обретения славы. На этот раз он пишет анекдоты для шоу талантов, которое пройдет в Старом городе. Но вместо студии мальчик оказывается в особняке с привидениями.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail