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Киноафиша Сериалы Мистер Пиклз Сезоны Сезон 2 Серия 9

Мистер Пиклз 2014 - 2020 9 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Мистер Пиклз»
Психушка
Сезон 2 / Серия 1 17 апреля 2016
Полицейские и грабители
Сезон 2 / Серия 2 24 апреля 2016
Серийный убийцы
Сезон 2 / Серия 3 1 мая 2016
Shvenpucker
Сезон 2 / Серия 4 8 мая 2016
Рыбки?
Сезон 2 / Серия 5 15 мая 2016
Дельфин-космодетектив
Сезон 2 / Серия 6 22 мая 2016
Мой милый Олемальчик
Сезон 2 / Серия 7 29 мая 2016
Веганы
Сезон 2 / Серия 8 5 июня 2016
Шоу талантов
Сезон 2 / Серия 9 19 июня 2016
Финал
Сезон 2 / Серия 10 26 июня 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Мистер Пиклз» юный Томми продолжает искать способы для обретения славы. На этот раз он пишет анекдоты для шоу талантов, которое пройдет в Старом городе. Но вместо студии мальчик оказывается в особняке с привидениями.

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