Во 2 сезоне 5 серии сериала «Мистер Пиклз» у шерифа появляется новый романтический интерес. Из-за своих чувств мужчина не замечает, что истинные мотивы его возлюбленной далеки от законных. В ситуацию вмешивает проницательный Боженкинс.
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