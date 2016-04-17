Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» в Старом городе происходит очередная кража металла, к которой причастен беглый преступник. Чтобы поймать вора, Томми и пес обращаются за помощью к супергерою со странной зависимостью.
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