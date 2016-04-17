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Киноафиша Сериалы Мистер Пиклз Сезоны Сезон 2 Серия 4

Мистер Пиклз 2014 - 2020 4 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Мистер Пиклз»
Психушка
Сезон 2 / Серия 1 17 апреля 2016
Полицейские и грабители
Сезон 2 / Серия 2 24 апреля 2016
Серийный убийцы
Сезон 2 / Серия 3 1 мая 2016
Shvenpucker
Сезон 2 / Серия 4 8 мая 2016
Рыбки?
Сезон 2 / Серия 5 15 мая 2016
Дельфин-космодетектив
Сезон 2 / Серия 6 22 мая 2016
Мой милый Олемальчик
Сезон 2 / Серия 7 29 мая 2016
Веганы
Сезон 2 / Серия 8 5 июня 2016
Шоу талантов
Сезон 2 / Серия 9 19 июня 2016
Финал
Сезон 2 / Серия 10 26 июня 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мистер Пиклз» в Старом городе происходит очередная кража металла, к которой причастен беглый преступник. Чтобы поймать вора, Томми и пес обращаются за помощью к супергерою со странной зависимостью.

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