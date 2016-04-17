Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мистер Пиклз» прогулка оборачивается для Томми столкновением с жутким существом — наполовину оленем, наполовину мужчиной. Взять фантастическое животное под контроль оказывается не так-то просто.
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