«Смертельно опасно» — французское шоу, созданное в жанре молодежного хоррора. Сериал транслируется на стриминговой платформе Netflix. Действие сосредоточено на двух подростках по имени Виктор и Софьян. Они вынужденно обращаются к высшим силам, когда брата Софьяна жестоко убивают. В итоге божество вуду дарит главным героям суперспособности, которые должны помочь в поиске виновных. Теперь Виктор способен проникать в разум людей, находящихся вокруг. При этом Софьян может манипулировать их мыслями и действиями. Однако, чтобы способности работали, ребята должны всегда быть вместе.