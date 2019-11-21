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Постер к сериалу Смертельно опасно
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Смертельно опасно
Смертельно опасно (2019 - …) Mortel 18+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 48 минут
О чем сериал

«Смертельно опасно» — французское шоу, созданное в жанре молодежного хоррора. Сериал транслируется на стриминговой платформе Netflix. Действие сосредоточено на двух подростках по имени Виктор и Софьян. Они вынужденно обращаются к высшим силам, когда брата Софьяна жестоко убивают. В итоге божество вуду дарит главным героям суперспособности, которые должны помочь в поиске виновных. Теперь Виктор способен проникать в разум людей, находящихся вокруг. При этом Софьян может манипулировать их мыслями и действиями. Однако, чтобы способности работали, ребята должны всегда быть вместе.

Смертельно опасно - трейлер второго сезона
Смертельно опасно
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рафаэль Агоге
Рафаэль Агоге
Немо Шиффман
Немо Шиффман
Карл Малапа
Карл Малапа
Райан Каргилл
Райан Каргилл
Джорджина Элизабет Окон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Смертельно опасно - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Смертельно опасно - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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