Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Манон Бреш
Manon Bresch
Киноафиша
Персоны
Манон Бреш
Манон Бреш
Manon Bresch
Дата рождения
4 января 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Манон Бреш
Родилась 4 января 1998 года. Париж, Франция.
Развернуть
Популярные фильмы
6.3
Смертельно опасно
(2019)
5.7
Воровки
(2023)
5.4
Бесконечная весна
(2020)
Фильмография Манон Бреш
Привилегии
драма, триллер
2026, Франция
5.7
Воровки
Voleuses
боевик, комедия, криминал
2023, Франция
Смотреть трейлер
5.4
Бесконечная весна
Maledetta primavera
комедия
2020, Италия
6.3
Смертельно опасно
драма, криминал, фэнтези
2019, Франция
Показать еще
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить